Как рождаются олени?

Обществознание
Как рождаются олени?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сперва у оленей начинается брачный период.Затем олени дерутся друг с другом.Победивший завоёвывает самку после чего они спариваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Литературное произведение "Слово о полку Игореве" посвящено: А) Русско-половецки?? отношениям конца 12 века В) Междоусобным войнам середины 12 ...
Ответить
Геометрия
Подобны ли треугольники АВС и А1В1С1, если АВ=1м, АС=1.5м , ВС=2м, А1В1=10см ,А1С1=1,5 см , В1С1=20см
Ответить
Математика
Помогите решить очень прошу :3
Ответить
Алгебра
Дано а||в угол2 на 38 град меньше угла1 найти угол1 и угол2
Ответить
Другие предметы
Что можно рассказать про материал фетр ? Расскажите пожалуйста!!!!
Ответить