Как рождаются олени?
Обществознание
Как рождаются олени?
Ответ(ы):
Гость:
Сперва у оленей начинается брачный период.Затем олени дерутся друг с другом.Победивший завоёвывает самку после чего они спариваются
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Литературное произведение "Слово о полку Игореве" посвящено: А) Русско-половецки?? отношениям конца 12 века В) Междоусобным войнам середины 12 ...
Геометрия
Подобны ли треугольники АВС и А1В1С1, если АВ=1м, АС=1.5м , ВС=2м, А1В1=10см ,А1С1=1,5 см , В1С1=20см
Математика