Что можно рассказать про материал фетр ? Расскажите пожалуйста!!!!

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Фетр представляет собой отличный материал для творчества. Его получают из тонкого пуха овец, кроликов или коз. Его ценят за тонность и эластичность. Фетр листовой очень хорошо подходит и для поделок, и для украшений, а также для отделки и декорирования. Интересно также использование фетра для обложек блокнотов, для пошива чехлов на мобильные телефоны, для оформления фоторамок. Он легко режется, клеится и пришивается. При нарезке края не осыпаются, не образуется характерная бахрома. Еще одна особенность фетра: у него нет ни лица, ни изнанки, поэтому можно использовать в творчестве обе его стороны.