Найди слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Орфограмму выпиши (И слова тоже) Умная сорока Сорока кровать привязала к хвосту: -Ах, как хорошо отдыхать на лету! Но раз, задремав на закате, Сорока свалила...

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Найди слова с безударным гласным в корне, проверяемым ударением. Орфограмму выпиши (И слова тоже) Умная сорока Сорока кровать привязала к хвосту: -Ах, как хорошо отдыхать на лету! Но раз, задремав на закате, Сорока свалилась с кровати.

Автор: Гость