Из предложенных ниже фрагментов соберите определения: 1) оснований 2) кислот 3) солей. Буквы в формуле ответа расположите в порядке соединения фрагментов определения друг с другом; А) простые вещества Б) сложные вещества В) ...
Химия
Из предложенных ниже фрагментов соберите определения: 1) оснований 2) кислот 3) солей. Буквы в формуле ответа расположите в порядке соединения фрагментов определения друг с другом; А) простые вещества Б) сложные вещества В) содержат ионы металлов Г) имеют в своем составе атомы водорода Д) содержат кислотный остаток Е) содержат гидроксид-ионы
Ответ(ы):
Гость:
1) основания -б)в)е) 2) кислоты -б)г)д) 3)соли -б)в)д)
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