Из предложенных ниже фрагментов соберите определения: 1) оснований 2) кислот 3) солей. Буквы в формуле ответа расположите в порядке соединения фрагментов определения друг с другом; А) простые вещества Б) сложные вещества В) ...

Химия

Из предложенных ниже фрагментов соберите определения: 1) оснований 2) кислот 3) солей. Буквы в формуле ответа расположите в порядке соединения фрагментов определения друг с другом; А) простые вещества Б) сложные вещества В) содержат ионы металлов Г) имеют в своем составе атомы водорода Д) содержат кислотный остаток Е) содержат гидроксид-ионы

Автор: Гость