Мне нужен не большой расказ по литературе пожауста помогите

Гость: Гость:

ПУГАНАЯ ВОРОНА <И> КУСТА БОИТСЯ. Тот, кто испытал трудности, пережил много несчастий, становится излишне осторожен и боится даже того, что не таит в себе опасности. Ср. Обжегся на молоке, дует и на воду. — К чему это я повез с собой « Колокол >! — в отчаянии проговорил Костомаров. Его стали успокаивать, даже посмеивались над его испугом, но он сказал: — Ах, господа, пуганая ворона куста боится. Если бы вам пришлось испытать то, что я испытал, так вы бы теперь не смеялись. Я по опыту убедился, как, по-видимому, из пустяка может человек много выстрадать. Панаева, Воспоминания. [Мур-завецкая:] Тебе все волки мерещатся — пуганая ворона куста боится. А меня ты куда ж? Да нет, уж лучше в волки запиши; я хоть и женщина, а овцой в одном с тобой стаде быть не хочу. Островский, Волки и овцы.— Напрасно беспокоишься.— Да ведь пуганая ворона куста боится. Разве я могу быть спокойна, если тебя дома нет! — Это, мать, глупости. М. Обухов, Ястребовы. Напуганы они больно, а пуганая ворона, знаете, куста боится. С чиновным людом, думаю, и разговаривать не станут. Железное, Уральцы. Есть русская пословица: пуганая ворона и куста боится... она сбылась над Киршею. Проходя мимо пустого овина, ему послышалось, что кто-то идет; первое движение запорожца было спрятаться в овин. Загоскин, Юрий Милославский.— Хочу спросить вас: почему же вы такое длительное время внедряли травопольную систему на полях Левобережья? — Говорят, пуганая ворона и куста боится. Меня столько пороли, столько раз под автобус бросали за то, что я сдерживал носителей новшеств. Мне Малинов прямо сказал: <Якутов! Будешь тормозить новаторов, положу твою башку на чурбак. Панферов, Волга-матушка река. Но только, как пуганая ворона сучка боится, так и я: из дому отлучаться боюсь. Думаю: кажется, безопасно, кажется, ничего нет, а между тем бог их знает, какая у них... природа какая-то <надсущная>.. вернешься, а у них уже и поет в пеленках новый немец. Лесков, Колыванский муж. — Даль: Пугана ворона и куста боится; Михельсон: Пугана ворона куста боится; Рыбникова: Пуганая ворона куста боится; Соболев: Пуганая ворона и куста боится.