Разберите пожалуйста слово по составу СРАСТАТЬСЯ РАЗГОВОРИЛИСЬ
Русский язык
Разберите пожалуйста слово по составу СРАСТАТЬСЯ РАЗГОВОРИЛИСЬ
Ответ(ы):
Гость:
Слово срастаться- с приставка- раст корень- ть суффикс ся суффикс
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