Помогите плиз....мне нужен любой текст рассуждение...

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Помогите плиз....мне нужен любой текст рассуждение...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
                                                                 Зачем нужно двоеточие      I.           А.С. Пушкин говорил, что знаки препинания существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и звучание.           В связи с этим роль двоеточия  трудно преувеличить.          Во-первых, оно имеет значение толкования.  Все, что сказано после этого знака, раскрывает смысл, указывает на признак, причину того, что сказано в первой части предложения. .        Во-вторых,  без двоеточия не обойтись при оформлении прямой речи       Таким образом, невозможно представить жизнь без такого важного знака, как  многоточие, потому что оно отделяет смысловые отрезки предложения и делает нашу речь доступной для понимания.     
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