Доклад про гадюку 2 класс

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Обыкновенная гадюка – это самая распространенная ядовитая змея в средней полосе. Она не столь опасна, как мы привыкли себе представлять. Из укушенных ею людей умирает лишь каждый десятый. Отвратительное животное Однако раньше противозмеиной сыворотки не было, и от укусов этой змеи в России люди погибали не так уж редко. Неудивительно, что это животное не пользовалось особой любовью. Змей наши предки называли «гадами». Слово «гад» в церковнославянском языке означало «отвратительное животное». От этого слова и произошло название «гадюка». При укусе гадюки следует быстро обратиться к врачу и оказать первую помощь: высасывать яд из ранки в течение четверти часа, пострадавший должен пить много воды. Если змея укусила в руку или ногу, следует обеспечить неподвижность конечности. Чем быстрее придет врач, тем лучше! Он введет пострадавшему эффективную противозмеиную сыворотку. Детеныши гадюки Научное название гадюки звучит как Випера (Vipera). Есть несколько версий происхождения этого слова. Одна из них утверждает, что название произошло от словосочетания vipariat– рождаться насильно. Дело в том, что для гадюки характерно так называемое яйцеживорождение. То есть детеныши полностью развиваются еще в теле матери и появляются на свет уже через несколько дней после того, как гадюка отложит яйца. Иногда они вылупляются еще в теле матери, и тогда самка не откладывает яйца, а рожает детей. Древнегреческие ученые считали, что детеныши выходят наружу, прогрызая бока матери, то есть самостоятельно, «насильно». Сама змея, по мнению древних исследователей, при этом погибала.