Помогите решить Какую часть 60 центов составляют от 1 евро.
Математика
Помогите решить Какую часть 60 центов составляют от 1 евро.
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