Ответьте пожалуйста на 329 номер с решением пожалуйста
Геометрия
Ответьте пожалуйста на 329 номер с решением пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) ΔАВС: уголА=90° АВ/АС=5х/12х 25х²+144х²=2704 х=4 АВ=20, АС=48 2) АF-высота Sавс=20*48/2=480 480=АF*52/2 АF=240/13 3) ΔАBF: ВF²=400-57600/169=10000/169 ВF=100/13, АF=52-100/13=576/13 Ответ: ,
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