Найдите наименьшее общее кратное однозначных составных чисел.
Математика
Найдите наименьшее общее кратное однозначных составных чисел.
Ответ(ы):
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Составные однозначные числа: 2, 4, 6, 8 НОК(2; 4; 6; 8)=24
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