Цитатный план к рассказу А.П.Чехова Пересолил помогите срочно
Литература
Цитатный план к рассказу А.П.Чехова Пересолил помогите срочно
Ответ(ы):
Гость:
План Землемер Глеб Гаврилович Смирнов тщетно ищет почтовых лошадей до усадьбы. Станционный жандарм советует ему поспрашивать у мужиков — может, кто подвезет. Смирнов едет со здоровенным мужиком на тощей лошаденке. От страха землемер начинает запугивать мужика.Испугавшись, мужик Клим выпрыгивает из телеги и убегает в лес. Смирнов в течение двух часов умоляет мужика вернуться. Продолжение пути. Дорога и Клим уже не кажутся землемеру такими опасными. Смогла только такой
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