Цитатный план к рассказу А.П.Чехова Пересолил помогите срочно

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Цитатный план к рассказу А.П.Чехова Пересолил помогите срочно
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Автор: Гость
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Гость:
План Землемер Глеб Гаврилович Смирнов тщетно ищет почто­вых лошадей до усадьбы. Станционный жандарм советует ему поспрашивать у мужи­ков — может, кто подвезет. Смирнов едет со здоровенным мужиком на тощей лоша­денке. От страха землемер начинает запугивать мужика.Испугавшись, мужик Клим выпрыгивает из телеги и убега­ет в лес. Смирнов в течение двух часов умоляет мужика вернуться. Продолжение пути. Дорога и Клим уже не кажутся земле­меру такими опасными. Смогла только такой
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