Фонетический разбор слова тюльпан Плиз
Русский язык
Фонетический разбор слова тюльпан Плиз
Ответ(ы):
Гость:
Т- согласн. мягкая. парная. Ю-(Й)- согл. непарн. звонкая. мягкая. (У)- гласн. Л-согл. мягкая. непарн. Ь- П-согл. глух. А- гласн. ударн. Н- согл. звонк. 7 букв 7 звуков
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