Фонетический разбор слова тюльпан Плиз

Гость: Гость:

Т- согласн. мягкая. парная. Ю-(Й)- согл. непарн. звонкая. мягкая. (У)- гласн. Л-согл. мягкая. непарн. Ь- П-согл. глух. А- гласн. ударн. Н- согл. звонк. 7 букв 7 звуков