Почему Чичиков начинает свой обьезд помещиков с Манилова и заканчивает Плюшкиным?

Литература
Почему Чичиков начинает свой обьезд помещиков с Манилова и заканчивает Плюшкиным?
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