Укажите словосочетание, в котором нет эпитета. 1)Тревожная пустота 2)Простая истина 3)Новое чувство 4)Верное сердце
Русский язык
Укажите словосочетание, в котором нет эпитета. 1)Тревожная пустота 2)Простая истина 3)Новое чувство 4)Верное сердце
Ответ(ы):
Гость:
3. Новое чувство. Слово новое просто определение. Эпитет — слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову (выражению) обрести красочность, насыщенность. Слово новое не помогает слову обрести красочность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найти Площадь равнобокой трапеции ? Даны : Большее основание AD=20 см Боковая сто??она = 16 см угол А = 60 градусам
Геометрия
Найдите углы треугольника стороны которого равны квадратный корень из 2 квадратн??й корень из 2 и 2 одноклассники а
Биология
Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. ??аковавероятность рождения детей без аномалий в семье, если оба. р...