Укажите словосочетание, в котором нет эпитета. 1)Тревожная пустота 2)Простая истина 3)Новое чувство 4)Верное сердце

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3. Новое чувство. Слово новое просто определение. Эпитет — слово или целое выражение, которое, благодаря своей структуре и особой функции в тексте, приобретает некоторое новое значение или смысловой оттенок, помогает слову (выражению) обрести красочность, насыщенность. Слово новое не помогает слову обрести красочность.