Помогите продолжить уравнения 1.CO2+HCl = 2.Fe+HCl = 3.FeSO4+HCl =

Химия
Помогите продолжить уравнения 1.CO2+HCl = 2.Fe+HCl = 3.FeSO4+HCl =
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Fe+H2SO4=FeSO4+H22)Fe+2HCl=FeCl2+H23)CaO+HCl=CaCl2+H2O4)2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
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