Найдите углы треугольника стороны которого равны квадратный корень из 2 квадратн??й корень из 2 и 2 одноклассники а

Геометрия

Найдите углы треугольника стороны которого равны квадратный корень из 2 квадратн??й корень из 2 и 2 одноклассники а

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