Найдите углы треугольника стороны которого равны квадратный корень из 2 квадратн??й корень из 2 и 2 одноклассники а
Геометрия
Найдите углы треугольника стороны которого равны квадратный корень из 2 квадратн??й корень из 2 и 2 одноклассники а
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Гость:
В данной задачи ответом будет 90;45;45/
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