Подберите антонимы к многозначным словам в следующих словосочетаниях.запишите А)свежий хлеб-..., свежий воздух-....., свежая мысль-..... Б)мягкое яблоко-...,мягкий свет-..., мягкое наказание-..., В)глубокое озеро-..., глубокое ...

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Подберите антонимы к многозначным словам в следующих словосочетаниях.запишите А)свежий хлеб-..., свежий воздух-....., свежая мысль-..... Б)мягкое яблоко-...,мягкий свет-..., мягкое наказание-..., В)глубокое озеро-..., глубокое знание-.... Г) густой раствор-...., густой лес-... Д)здаровый человек-...,здоровая пища-....

Автор: Гость