Какое проверочное слово к слову ножках???

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Какое проверочное слово к слову ножках???
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ножечки  !!!!!!!!!!!!!!
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