Из точки, не принадлежащей данной плоскости, проведены к ней две наклонные, равные 18 дм и 2корня из109 дм. Их проекции на эту плоскость относятся как 3:4. Найдите расстояние от точки до плоскости.
Геометрия
Из точки, не принадлежащей данной плоскости, проведены к ней две наклонные, равные 18 дм и 2корня из109 дм. Их проекции на эту плоскость относятся как 3:4. Найдите расстояние от точки до плоскости.
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