Помагите пож (4475-3991)*50+2189*30=
Математика
Помагите пож (4475-3991)*50+2189*30=
Ответ(ы):
Гость:
1)4475-3991=484 2)484*50=24200 3)2189*30=65670 4)24200+65670=89870
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