Правила повединки у лиси
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Правила повединки у лиси
Ответ(ы):
Гость:
После себя уберать мусор.Не мыть посуду в речках озерах.Не ламать деревья.После себя тушить огонь.
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