Проверочное слово к слову малютка

Русский язык
Проверочное слово к слову малютка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Что проверить надо? безударную в корне? если да, то МАЛ
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