Один из внутренних углов треугольника в 3 раза больше другого,а внешний угол,смежный с 3 внутренним углом равен 100 градусов.Найдите все внутренние углы треугольника

Гость: Гость:

Возьмем треугольник ABC, угол А = х (первый), В = 3х (второй). внешний угол треугольника равен сумме внутренних углов, не смежных с ним. значит, А + В = 100, х + 3х = 100 4х = 100 х = 25 А = 25 В = 3 * 25 = 75 С (третий) = 180 - 100 = 80 (т.к. смежный с углом в 100, а сумма смежных углов равна 180)