В одном кувшине 7 л молока, а в другом 5 л. Из каждого кувшина отлили по 3 л молока. В каждом кувшине осталось больше молока? Сравните, результат запишите в виде неравенства.

Математика

В одном кувшине 7 л молока, а в другом 5 л. Из каждого кувшина отлили по 3 л молока. В каждом кувшине осталось больше молока? Сравните, результат запишите в виде неравенства.

Автор: Гость