Хозяйство фермы 33 коровы ie8 телят каждый день кроме нужных 24 килограмма различных кормов телегув 3 раза меньше найди массу корма необходимо всем животным на неделю

Математика

Хозяйство фермы 33 коровы ie8 телят каждый день кроме нужных 24 килограмма различных кормов телегув 3 раза меньше найди массу корма необходимо всем животным на неделю

Автор: Гость