Хозяйство фермы 33 коровы ie8 телят каждый день кроме нужных 24 килограмма различных кормов телегув 3 раза меньше найди массу корма необходимо всем животным на неделю
Математика
Хозяйство фермы 33 коровы ie8 телят каждый день кроме нужных 24 килограмма различных кормов телегув 3 раза меньше найди массу корма необходимо всем животным на неделю
Ответ(ы):
Гость:
33/3=11 кг это телёнку 24+11=35 кг всего за день 35*7=245 кг нужно на неделю
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