Какое словосочетание можно составить с Т.п
Русский язык
Какое словосочетание можно составить с Т.п
Ответ(ы):
Гость:
Морозной зимней ночью- творительный падеж Морозной зимней ночи- предложный.падеж Какой?-зимней- Т.П. О какой? зимней- П.П.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Хозяйство фермы 33 коровы ie8 телят каждый день кроме нужных 24 килограмма различных кормов телегув 3 раза меньше найди массу корма необходимо всем...
Українська мова
Математика
В одном кувшине 7 л молока, а в другом 5 л. Из каждого кувшина отлили по 3 л молока. В каждом кувшине осталось больше молока? Сравните, результат...
Математика