Помогите пожалуйста составить краткий пересказ (10 предложений) по тексту↓↓↓ С??ОЧНО!!!!!
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Помогите пожалуйста составить краткий пересказ (10 предложений) по тексту↓↓↓ С??ОЧНО!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Знаете ли вы что название тату по традиций солдатам
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Русский язык