Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. ??аковавероятность рождения детей без аномалий в семье, если оба. родителя страдают обоими недостатками, но являются гетерозиготными по обоим призн...

Биология
Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. ??аковавероятность рождения детей без аномалий в семье, если оба. родителя страдают обоими недостатками, но являются гетерозиготными по обоим признакам?
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Ответ(ы):
Гость:
Р.АаВв х АаВв  F1 ААВВ ААВв АаВВ АаВв ААВв ААвв АаВв Аавв АаВв АаВв ааВВ ааВв АаВв Аавв ааВв аавв 
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