Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. ??аковавероятность рождения детей без аномалий в семье, если оба. родителя страдают обоими недостатками, но являются гетерозиготными по обоим призн...
Биология
Полидактилия (шестипалость) и близорукость передаются как доминантные признаки. ??аковавероятность рождения детей без аномалий в семье, если оба. родителя страдают обоими недостатками, но являются гетерозиготными по обоим признакам?
Ответ(ы):
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