Решение задач с помощью уравнений Решите пожалуйста с условиями задачи 1)Возра??т папы и мамы вместе 75 лет, причем мама на 5 лет моложе папы, определите возраст папы и мамы 2)Ширина прямоугольного участка земли на 15 м кор...

Математика

Решение задач с помощью уравнений Решите пожалуйста с условиями задачи 1)Возра??т папы и мамы вместе 75 лет, причем мама на 5 лет моложе папы, определите возраст папы и мамы 2)Ширина прямоугольного участка земли на 15 м короче его длины, а периметр его 126 м, Вычислите стороны участка,

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