Какой обьем при н,у займет воздух 3,5 моль
Химия
Какой обьем при н,у займет воздух 3,5 моль
Ответ(ы):
Гость:
V=n*Vm V(воздуха)=3,5*22,4=78,4 дм3
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