Помогите плииз очень срочно
Алгебра
Помогите плииз очень срочно
Ответ(ы):
Гость:
A^2+6a+9+a^2-9+6a xy-2y=y(x-2) x^2-10x+25=(x-5)^2 3x^2-6x=x(3x-6) 2a^2-4ab+2b^2=2(a+b)^2 учи формулы сокрощенного умножения!
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