Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 , не переставляя их поставь знаки действия и, если нужно, скобки так,чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80. какое тут решение?
Математика
Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 , не переставляя их поставь знаки действия и, если нужно, скобки так,чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80. какое тут решение?
Ответ(ы):
Гость:
2класс математика рабочая тетрадь №2 страница 16 37 Площадь прямоугольника 1. Рядом с каждой фигурой запиши её площадь,если длина стороны каждого квадрата равна 1см.
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