Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 , не переставляя их поставь знаки действия и, если нужно, скобки так,чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80. какое тут решение?

Математика

Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 , не переставляя их поставь знаки действия и, если нужно, скобки так,чтобы значение выражения стало равно: 1) 40; 2) 80. какое тут решение?

Автор: Гость