Как на английском составить следующие предложения: я хотел бы получить новый велосипед. я хотел бы получить машинку. я хочу большой пенал. я хочу получить новый диск с мультфильмами. я хотел бы получить костюм бэтмана.

Английский язык

Как на английском составить следующие предложения: я хотел бы получить новый велосипед. я хотел бы получить машинку. я хочу большой пенал. я хочу получить новый диск с мультфильмами. я хотел бы получить костюм бэтмана.

Автор: Гость