Как на английском составить следующие предложения: я хотел бы получить новый велосипед. я хотел бы получить машинку. я хочу большой пенал. я хочу получить новый диск с мультфильмами. я хотел бы получить костюм бэтмана.
Английский язык
Как на английском составить следующие предложения: я хотел бы получить новый велосипед. я хотел бы получить машинку. я хочу большой пенал. я хочу получить новый диск с мультфильмами. я хотел бы получить костюм бэтмана.
Ответ(ы):
Гость:
I would get a new bike. I would like to receive the machine. I want Soapdish. I want to get a new disk with cartoons. I would like to receive the Batman costume.
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