Спростіть вираз (3-a ) (3 + a ) + (1 - a) ² та знайдіть його значення , якщо a = 0,5
Алгебра
Спростіть вираз (3-a ) (3 + a ) + (1 - a) ² та знайдіть його значення , якщо a = 0,5
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