Какие сказочные слова и выражения использовал автор Сказка: Аленький цветочек
Литература
Какие сказочные слова и выражения использовал автор Сказка: Аленький цветочек
Ответ(ы):
Гость:
Красавицы писанные ,за тридевять земель,в тридевятое царство, в тидесятое государтво
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