Какие сказочные слова и выражения использовал автор Сказка: Аленький цветочек

Литература
Какие сказочные слова и выражения использовал автор Сказка: Аленький цветочек
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Автор: Гость
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Гость:
Красавицы писанные ,за тридевять земель,в тридевятое царство, в тидесятое государтво
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