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Дано : треугольник ABC AA1 , CC1 AC= 12 Найти : MN
Геометрия
Дано : треугольник ABC AA1 , CC1 AC= 12 Найти : MN
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Что? Можешь нормально задачу написать?
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