Помогите пожалуйста решить задачу. Нужна краткая запись. Масса 3 одинаковых кирпи??ей 12 кг. Какова масса одного кирпича? У скольких кирпичей масса 24 кг?

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. Нужна краткая запись. Масса 3 одинаковых кирпи??ей 12 кг. Какова масса одного кирпича? У скольких кирпичей масса 24 кг?

Автор: Гость