Помогите пожалуйста решить задачу. Нужна краткая запись. Масса 3 одинаковых кирпи??ей 12 кг. Какова масса одного кирпича? У скольких кирпичей масса 24 кг?

Математика
Помогите пожалуйста решить задачу. Нужна краткая запись. Масса 3 одинаковых кирпи??ей 12 кг. Какова масса одного кирпича? У скольких кирпичей масса 24 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
12/3=4 24/4=6 масса одного кирпича 4 кг у 6 кирпичей масса 24 кг
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