Длина волги 3690 км. Туристы прошли га лодках третью часть её длины. Сколько дней они плыли, если двигались со скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч

Математика

Длина волги 3690 км. Туристы прошли га лодках третью часть её длины. Сколько дней они плыли, если двигались со скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч

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