Длина волги 3690 км. Туристы прошли га лодках третью часть её длины. Сколько дней они плыли, если двигались со скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч
Математика
Длина волги 3690 км. Туристы прошли га лодках третью часть её длины. Сколько дней они плыли, если двигались со скоростью 6км/ч и ежедневно находились в плавании по 5 ч
Ответ(ы):
Гость:
1). 3690:6=615 2)615:5=123 3)(615-123):5=98.5 Все просто и логично
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