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H2O + O2 уровнять уравнение
Химия
H2O + O2 уровнять уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2H2O+O2=2H2O2 ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
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