Что значет слово патрицый ? помогите срочно

История
Что значет слово патрицый ? помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Благородный гражданин. В Древнем Риме первоначально включали всё коренное население, входившее в родовую общину, составлявшее римский народ и противостоявшее плебеям. После выделения из рода знатных патриархальных семей к патрициям стала относиться лишь родовая аристократия, предки которой когда-то составляли царский сенат. Принадлежность к родовой аристократии можно было получить по праву рождения, а также путём усыновления или награждения. Это право терялось по смерти или из-за ограничения в правах.
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