От слов названий предметов в скобках с помощью суффикса -Н-образуй и запиши слова ??азвания признаков,подходящее по смыслу.в словах,где чередуются согласные звуки в корне,подчеркни буквы чередующихся согласных.Выдели окончание....

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От слов названий предметов в скобках с помощью суффикса -Н-образуй и запиши слова ??азвания признаков,подходящее по смыслу.в словах,где чередуются согласные звуки в корне,подчеркни буквы чередующихся согласных.Выдели окончание. (кирпич) ый дом (замок) ая скважина (цветок) ое кашпо (улица) ый фонарь (молоко) ая каша (успех) ое дело

Автор: Гость