Велосипедист проехал в первый день 4 части всего-6 частей,а в третий-2части.Сколько километров проехал велосипедист за три дня,если в пути, во второй третий день он проехал 8 км?

Математика

Велосипедист проехал в первый день 4 части всего-6 частей,а в третий-2части.Сколько километров проехал велосипедист за три дня,если в пути, во второй третий день он проехал 8 км?

Автор: Гость