Велосипедист проехал в первый день 4 части всего-6 частей,а в третий-2части.Сколько километров проехал велосипедист за три дня,если в пути, во второй третий день он проехал 8 км?
Математика
Велосипедист проехал в первый день 4 части всего-6 частей,а в третий-2части.Сколько километров проехал велосипедист за три дня,если в пути, во второй третий день он проехал 8 км?
Ответ(ы):
Гость:
1)4+6+2=12частей-всего.2)8:2=4км-1 часть.3)4*4=16км-в первый день.4)4*6=24км-во второй день.5)16+24+8=48км-за три дня
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