Тема:Кризис сословного строя в Европе.Буржуазная революция в Англии (1640-1660) 1)В че?? состояли причины установления диктатуры Кромвеля? 2)Как вы думаете,почему реставрация монархии в Англии прошла без серьезного режима,уст...

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1)окинем взглядом диалектику классовой борьбы в Англии. Поначалу парламент, как единная партия, завязывает борьбу с режимом Карла I (главным пунктом разногласий тут был контроль над милицией) , в результате чего начинается гражданская война. Однако сразу же намечаются разногласия в революционном лагере о методах ведения этой войны, и следовательно, о ее целях. Пресвитеры желают договориться с королем о новом переделе власти, в то время как индепенданты желают республиканское устройство. Суть любой гражданской войны заключается в той меж-партийной борьбе, которая происходит в революционном лагере (или даже внутри отдельного революционера, как то в примере с Фаустом) . Пресвитеров удается оттеснить от правящих постов в армии, что делает возможным полный разгром королевской армии. Тогда начинается новый раунд борьбы, который выглядит как противостояние парламента и армии. Одновременно выясняется что армия не однородна, и в ней есть элементы желающие еще более радикальных перемен чем те, что предлагают индепенданты. Кроме республиканских целей они желают политического и социального равенства. Тогда индепенданты пробуют блокироваться с королем против пресвитеров и левеллеров. По отношению к левеллерам применяются всяческие репрессии, вплоть до расстрела. Но это вызывает в стране лишь новую волну контр-революции. Тогда индепенданты вынуждены пойти до конца в своей борьбе против королевской партии. Попутно, они очищают парламент от пресвитеров и захватывают власть целиком в свои руки. Теперь, им остается только до конца исстребить революционные течения в армии. Эта задача решается при помощи войны в Ирланди