2класс математика рабочая тетрадь №2 страница16 37 Площадь прямоугольника 1.Рядом с каждой фигурой запиши её площадь, если длина стороны каждого квадрата равна 1см.
Математика
2класс математика рабочая тетрадь №2 страница16 37 Площадь прямоугольника 1.Рядом с каждой фигурой запиши её площадь, если длина стороны каждого квадрата равна 1см.
Ответ(ы):
Гость:
1×4=4.................
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