2класс математика рабочая тетрадь №2 страница16 37 Площадь прямоугольника 1.Рядом с каждой фигурой запиши её площадь, если длина стороны каждого квадрата равна 1см.

Математика

2класс математика рабочая тетрадь №2 страница16 37 Площадь прямоугольника 1.Рядом с каждой фигурой запиши её площадь, если длина стороны каждого квадрата равна 1см.

Автор: Гость