Подскажите проверочные слова к слову дарить и к слову менять

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Подскажите проверочные слова к слову дарить и к слову менять
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дарить - дАр, менять - смЕна
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