Подскажите проверочные слова к слову дарить и к слову менять
Русский язык
Подскажите проверочные слова к слову дарить и к слову менять
Ответ(ы):
Гость:
Дарить - дАр, менять - смЕна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Другие предметы
Как поют песни об Александре-воине и Сергии-монахе? Ласково, нежно, неторопливо, величаво, спокойно, энергично? Какие чувства вызывают эти песни?
Математика
2класс математика рабочая тетрадь №2 страница16 37 Площадь прямоугольника 1.Рядом с каждой фигурой запиши её площадь, если длина стороны каждого кв...
Литература