Как поют песни об Александре-воине и Сергии-монахе? Ласково, нежно, неторопливо, величаво, спокойно, энергично? Какие чувства вызывают эти песни?
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Как поют песни об Александре-воине и Сергии-монахе? Ласково, нежно, неторопливо, величаво, спокойно, энергично? Какие чувства вызывают эти песни?
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