Плиз! Помогите решить! Деревянный брусок прямоугольной формы, окрашенный в синий цвет, имеет измерения, 2 см, 3 см, 4 см. Этот брусок распилили на кубики, длина стороны каждого из которых равна 1 см. Сколько получилось кубик...

Математика

Плиз! Помогите решить! Деревянный брусок прямоугольной формы, окрашенный в синий цвет, имеет измерения, 2 см, 3 см, 4 см. Этот брусок распилили на кубики, длина стороны каждого из которых равна 1 см. Сколько получилось кубиков? Сколько кубиков окрашены с четырех сторон? с трех сторон? с двух сторон? с одной стороны? Сколько кубиков не окрашены ни с одной стороны?

Автор: Гость