Плиз! Помогите решить! Деревянный брусок прямоугольной формы, окрашенный в синий цвет, имеет измерения, 2 см, 3 см, 4 см. Этот брусок распилили на кубики, длина стороны каждого из которых равна 1 см. Сколько получилось кубик...
Математика
Плиз! Помогите решить! Деревянный брусок прямоугольной формы, окрашенный в синий цвет, имеет измерения, 2 см, 3 см, 4 см. Этот брусок распилили на кубики, длина стороны каждого из которых равна 1 см. Сколько получилось кубиков? Сколько кубиков окрашены с четырех сторон? с трех сторон? с двух сторон? с одной стороны? Сколько кубиков не окрашены ни с одной стороны?
Ответ(ы):
Гость:
С двух сторон 12 кубиков С одной стороны 4 кубика С трех сторон 8 кубиков А с четырех 0 кубиков ну или попробуй сама найти
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