Рассказ по природовединию про собаку!!

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Недаром собак называют другом человека!На протяжении многих веков эти преданные животные остаются для людей незаменимыми помощниками, преданными друзьями и просто красивыми домашними животными.Собаки дальние родственники волков, но в отличии от последних, они очень хорошо приручаются, их просто дрессировать, и поэтому они являются одними из самых важных животных в жизни человека. Это очень умные животные.Собаки делятся на множество пород. Причем каждая порода имеет свои особенности, благодаря которым собаки занимают свое достойное место в жизни людей. Есть служебные породы собак - это всем известные овчарки, издревле они помогали пастухам следить за стадами домашних животных, отпугивали волков и охраняли дома. Также собаки этих пород помогают поисковым службам, охраняют крупные объекты и служат в полиции.Есть собаки, без которых сложно обходиться слабовидящим людям - это собаки-поводыри. У них своя работа - помогать хозяину в его каждодневных передвижениях вне дома.Есть охотничьи породы, которые могут выследить дичь и погнать ее на охотника, а также найти подстреленную птицу и принести ее хозяину.Есть ездовые собаки, без которых сложно представить жизнь в районах крайнего Севера.Хочется особо отметить, что собаки вышеперечисленных пород в течение своей жизни, не просто эксплуатируются человеком, а выполняют именно заложенный в них природой функционал. Это проявляется в породных особенностях характера собак. Например, охотничьи собаки очень подвижные, непоседливые, любознательные. А собаки-поводыри сдержанные, спокойные, уравновешенные.Очень долгое время собаки являлись для людей в основном верными помощниками, но в последние несколько десятилетий появилось очень много декоративных пород собак, ведь и для маленьких детей, и для пожилых людей - это просто милые домашние питомцы, с которыми можно и поиграть, и погулять, и которые доставляют нам очень много радости в повседневной жизни.