Вычисли и сделай проверку 2 класс 97-64
Математика
Вычисли и сделай проверку 2 класс 97-64
Ответ(ы):
Гость:
33 это решение примера... а столбик я не могу написать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Из предложенных ниже фрагментов соберите определения: 1) оснований 2) кислот 3) солей. Буквы в формуле ответа расположите в порядке соединения фраг...
Математика
Плиз! Помогите решить! Деревянный брусок прямоугольной формы, окрашенный в синий цвет, имеет измерения, 2 см, 3 см, 4 см. Этот брусок распилили...
Математика